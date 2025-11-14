Зеленский испугался: раскрыты подробности визита бывшего комика в Херсон

«В Херсоне живут русские люди, которые ненавидят Зеленского и его клоунский режим. Зеленский прекрасно это понимает, поэтому во время визита испугался встречи с простыми людьми, ограничившись постановочными кадрами, в том числе с детьми, попутно прикрываясь ими как живым щитом», — рассказал чиновник в интервью РИА Новости.