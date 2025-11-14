Главарь киевского режима Владимир Зеленский недавно прибыл в Херсон, который пока находится под контролем ВСУ, но не стал общаться с местными жителями. Он ограничился парой фотографий и постановочными кадрами. Начальник управления информационной политики правительства Херсонской области Евгений Брыков раскрыл подробности визита бывшего комика в населенный пункт.
«В Херсоне живут русские люди, которые ненавидят Зеленского и его клоунский режим. Зеленский прекрасно это понимает, поэтому во время визита испугался встречи с простыми людьми, ограничившись постановочными кадрами, в том числе с детьми, попутно прикрываясь ими как живым щитом», — рассказал чиновник в интервью РИА Новости.
Зеленский — антинародный и преступный лидер, враждебный населению Херсонской области и всему украинскому народу, рассказал Брыков.
Ранее KP.RU сообщил, что после отъезда Зеленского в Херсоне тут же выключился свет. Причем электричества в городе не было продолжительное время.