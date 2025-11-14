Золотухин: Потеря мобильного номера угрожает утратой доступа к банковским сервисам

Россияне рискуют потерять доступ к банковским сервисам при утрате мобильного номера. Об этом в пятницу, 14 ноября, рассказал эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин.
Он подчеркнул, что мобильные операторы забирают номер телефона, если он долго не используется. Уже через несколько месяцев он может попасть к другому человеку.
— Он получит вместе с сим-картой ключ к аккаунтам прежнего владельца на различных сервисах, тайнам и банковским счетам, даже если сам того не желает, — добавил эксперт.
Поэтому при смене номера телефона необходимо составить список сервисов, в которых он используется для авторизации. После следует указать на платформах новый номер.
— При смене мобильного номера или утрате доступа к нему сразу сообщите об этом в банк, который обслуживает ваши счета. Если не сделать этого вовремя, то информация о финансовых операциях будут приходить на старый номер, — цитирует Золотухина Lenta.ru.
До этого ряд мобильных операторов начали вводить ограничение на использование мобильного интернета и отправку СМС с сим-карт после возвращения из-за рубежа.