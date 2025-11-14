Мужчина в Греции чуть не погиб, пытаясь съесть гигантский бургер целиком

Никто из присутствующих не смог оказать ему своевременную помощь, так как не владел приемом Геймлиха. В результате мужчина впал в состояние клинической смерти, что привело к повреждению головного мозга и внутренних органов. В настоящее время он находится на аппарате искусственной вентиляции легких, а врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, передает Greek Reporter.