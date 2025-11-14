Мужчина в Греции чуть не погиб, пытаясь съесть гигантский бургер целиком

Житель Греции оказался в реанимации в афинской клинике в критическом состоянии после неудачной попытки выполнить опасный челлендж из социальных сетей. Мужчина пытался съесть гигантский бургер целиком, не откусывая и не жуя его. Это привело к блокировке дыхательных путей.
Никто из присутствующих не смог оказать ему своевременную помощь, так как не владел приемом Геймлиха. В результате мужчина впал в состояние клинической смерти, что привело к повреждению головного мозга и внутренних органов. В настоящее время он находится на аппарате искусственной вентиляции легких, а врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, передает Greek Reporter.
Ранее в Московской области женщина едва не умерла из-за съеденного шашлыка. 55-летняя жительница Сергиева Посада поехала с друзьями на шашлыки. Сев за стол, женщина откусила кусочек шашлыка, но не смогла его прожевать и решила проглотить так. В этот момент мясо застряло в горле и женщина начала задыхаться.
Житель Волгоградской области скончался после употребления пяти самых острых в мире перцев «Каролина Риппер».