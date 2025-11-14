В Сети появились кадры мощных ночных взрывов в Киеве

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве и области. Как пишет Telegram-канал Shot, ночью 14 ноября ВС РФ нанесли удары «Геранями» и «Кинжалами» по военным целям и объектам критической инфраструктуры.
По данным источника, под удар попали крупнейшая в украинской столице ТЭЦ-6, а также ТЭЦ-5, Дарницкая ТЭЦ и Белоцерковская ТЭС. Уточняется, что сейчас на местах атаки наблюдаются сильные пожары, местные жители сообщают о перепадах напряжения и перебоях с электроэнергией.
Более того, очевидцы заявляют об ударах по железнодорожной инфраструктуре Украины, сообщается в публикации.
Ранее ВС РФ атаковали «Геранями» завод в Харькове. По данным очевидцев, дроны последовательно пикировали и взрывались на земле. Один из свидетелей отметил, что удары наносились в одно и то же место.
До этого в пресс-службе Минобороны сообщили, что российские военные ночью нанесли массированный удар по целям на Украине в качестве ответной меры на действия Киева. По данным ведомства, в ряде регионов страны, включая Киев и Чернигов, введены аварийные отключения электроэнергии.