В Бурятии суд взыскал 50 тысяч за травму ребенка на стройсвалке

В Улан-Удэ строительная компания выплатит компенсацию за травму ребенка, полученную на несанкционированной свалке. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре республики, случлось все в поселке Восточный, где общество с ограниченной ответственностью складировало демонтированный асфальт, бордюры и арматуру без ограждения.