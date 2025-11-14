Ричмонд
В Бурятии суд взыскал 50 тысяч за травму ребенка на стройсвалке

Играя среди строительного мусора, мальчик упал и получил рваную рану головы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Улан-Удэ строительная компания выплатит компенсацию за травму ребенка, полученную на несанкционированной свалке. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре республики, случлось все в поселке Восточный, где общество с ограниченной ответственностью складировало демонтированный асфальт, бордюры и арматуру без ограждения.

— Играя среди строительного мусора, мальчик упал и получил рваную рану головы. Прокуратура Железнодорожного района подала иск в интересах ребенка, и суд обязал компанию выплатить 50 тысяч рублей компенсации за моральный вред, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Помимо этого незаконную свалку убрали, больше она не представляет опасности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье семья 5-летней девочки получила компенсацию после травмы в игровой. Оказалось, что владелец центра нарушал правила безопасности.