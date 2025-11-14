Жителям РФ напомнили о крупных штрафах из-за некоторых животных в квартире

Ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов сообщил агентству «Прайм», что держать в квартире или частном доме некоторые виды животных незаконно.
В мае правительство утвердило список из 121 опасного вида, которых нельзя содержать вне специально оборудованных мест. Запрет заработал в сентябре.
Список включает пресмыкающихся, земноводных, паукообразных, млекопитающих, птиц, хрящевых и костных рыб, а также коралловых полипов. Держать дома змей, тигров или крокодилов нельзя. За нарушение предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. Если животное причинит вред человеку или имуществу, сумма может вырасти до 200 тысяч.
Отдельного закона о содержании в жилье сельхозживотных нет, но такие случаи почти всегда мешают соседям. Если суд установит нарушения, штраф может составить до 15 тысяч рублей, а животных могут изъять.
Читайте также: Россияне усомнились в гарантиях нотариуса при отмене сделок с жильем.