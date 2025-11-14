Жителям РФ напомнили о крупных штрафах из-за некоторых животных в квартире

Список включает пресмыкающихся, земноводных, паукообразных, млекопитающих, птиц, хрящевых и костных рыб, а также коралловых полипов. Держать дома змей, тигров или крокодилов нельзя. За нарушение предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. Если животное причинит вред человеку или имуществу, сумма может вырасти до 200 тысяч.