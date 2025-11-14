В Омске в огромной яме «утонула» машина скорой помощи

Красноречивое фотография состояния некоторых омских дорог появилось сегодня, 14 ноября, в телеграм-канале «Омский новостной поезд». На улице Маяковского в дорожной яме «утонул» автомобиль скорой помощи из Черлакского района.
«Маяковского, 46. Главное бюро медико-социальной экспертизы по Омской области. Второй год огромная яма почти у входа, в которой вязнут кареты скорой помощи, приезжающие со всего города и области!», — говорится в сообщении поста.
Также автор сообщает, что получил ответ на свое обращение по этой дороге, в котором ему объяснили: объект пока не входит в программу благоустройства.