Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске в огромной яме «утонула» машина скорой помощи

Не справился с «комфортом» омских дорог специализированный медицинский автомобиль из Черлакской больницы.

Источник: Комсомольская правда

Красноречивое фотография состояния некоторых омских дорог появилось сегодня, 14 ноября, в телеграм-канале «Омский новостной поезд». На улице Маяковского в дорожной яме «утонул» автомобиль скорой помощи из Черлакского района.

«Маяковского, 46. Главное бюро медико-социальной экспертизы по Омской области. Второй год огромная яма почти у входа, в которой вязнут кареты скорой помощи, приезжающие со всего города и области!», — говорится в сообщении поста.

Также автор сообщает, что получил ответ на свое обращение по этой дороге, в котором ему объяснили: объект пока не входит в программу благоустройства.