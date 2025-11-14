Без отопления и горячей воды остались жители п. Новый Ургал в Хабаровском крае

50 многоквартирных домов, в которых проживает более 7 тысяч человек, в поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края остались без отопления и горячей воды из-за аварии на электросетях, сообщает прокуратура Хабаровского края в Telegram-канале (18+).