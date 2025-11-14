Ричмонд
Без отопления и горячей воды остались жители п. Новый Ургал в Хабаровском крае

Из-за повреждения кабеля на линии электрических сетей в котельной поселка отключилось электроснабжение.

Источник: AP 2024

50 многоквартирных домов, в которых проживает более 7 тысяч человек, в поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края остались без отопления и горячей воды из-за аварии на электросетях, сообщает прокуратура Хабаровского края в Telegram-канале (18+).

«Предварительно установлено, что 14 ноября 2025 года в результате повреждения кабеля на линии электрических сетей произошло отключение электроснабжения на котельной в п. Новый Ургал Верхнебуреинского района», — говорится в сообщении..

Без отопления и горячего водоснабжения остаются порядка 50 многоквартирных домов, в которых проживают более 7 тысяч граждан.

В настоящее время подрядной организацией проводятся ремонтные работы, ход которых на месте контролирует прокурор Верхнебуреинского района Александр Прокопчук.

Надзорным ведомством организована проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности уполномоченных органов и организаций на предмет соблюдения законодательства об элетро— и теплоснабжении.

При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на восстановление прав граждан.

Отдельное внимание будет уделено вопросам проведения перерасчета за временное ограничение коммунальных услуг.