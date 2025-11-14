Россиянам рассказали, какая погода будет зимой: РФ ждет очередная аномалия

Ранее KP.RU сообщил, что морозы в Центральной части России начнутся уже с конца ноября 2025 года. Россиянам заявили, что погода этой зимой их может сильно удивить. Синоптики уверены, что самым холодным месяцем станет январь, именно тогда температура может опустить до аномально низких значений в большей части РФ.