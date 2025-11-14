Россиянам рассказали, какая погода будет зимой: РФ ждет очередная аномалия

Россиянам рассказали, какая погода их ждет этой зимой. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что РФ очередная аномалия.
«Если сравнивать, обычно такое сравнение проводится с предшествующим зимним периодом 2024−2025 года, то нынешняя зима оказывается заметно более холодной, чем в прошлом году. В прошлом году, если помните, была очень теплая зима», — пояснил научный сотрудник Гидрометцентра.
Метеоролог предсказал много оттепелей этой зимой, но будут и морозы ниже −20 градусов. Вильфанд подчеркнул, что этот прогноз — наиболее вероятный сценарий.
Ранее KP.RU сообщил, что морозы в Центральной части России начнутся уже с конца ноября 2025 года. Россиянам заявили, что погода этой зимой их может сильно удивить. Синоптики уверены, что самым холодным месяцем станет январь, именно тогда температура может опустить до аномально низких значений в большей части РФ.