Новое подчиненное правительству агентство появилось в Беларуси

В Беларуси появилось Национальное агентство по туризму, сообщил телеграм-канал «Правительство Беларуси». Соответствующее постановление принял Совмин.
Документом утвержден устав Нацагентства по туризму и установлено, что с 1 января 2026-го агентство переходит в подчинение правительству страны. Это соответствует ранее принятому указу президента (№ 329 от 10 сентября 2025-го).
Также постановление закрепило за новым регулятором в сфере туризма полномочия в части государственного регулирования и проведения единой госполитики в туристической отрасли. Новшества документа также направлены на переориентацию целей и задач агентства на экономические. В том числе акцент в работе агентства будет непосредственно связан с повышением вклада сферы туризма в экономический рост страны, продвижением инвестиционных предложений для развития туриндустрии, улучшением качества туруслуг, участием в реализации проектов государственно-частного партнерства, правом на осуществление предпринимательской деятельности, необходимой для обеспечения уставных целей, взаимодействием с новой управленческой вертикалью управления в отрасли.
Минувшим летом Александр Лукашенко собрал на совещание правительство, чтобы обновить управление туризмом. А позднее был издан указ, которым глава государства определил, что будет с туризмом в Беларуси.
Еще 2700 рабочих мест появится в Беларуси в 2026 году — вот откуда.