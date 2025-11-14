Новое подчиненное правительству агентство появилось в Беларуси

Также постановление закрепило за новым регулятором в сфере туризма полномочия в части государственного регулирования и проведения единой госполитики в туристической отрасли. Новшества документа также направлены на переориентацию целей и задач агентства на экономические. В том числе акцент в работе агентства будет непосредственно связан с повышением вклада сферы туризма в экономический рост страны, продвижением инвестиционных предложений для развития туриндустрии, улучшением качества туруслуг, участием в реализации проектов государственно-частного партнерства, правом на осуществление предпринимательской деятельности, необходимой для обеспечения уставных целей, взаимодействием с новой управленческой вертикалью управления в отрасли.