Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новое подчиненное правительству агентство появилось в Беларуси

В Беларуси появилось новое агентство, которое подчиняется правительству.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси появилось Национальное агентство по туризму, сообщил телеграм-канал «Правительство Беларуси». Соответствующее постановление принял Совмин.

Документом утвержден устав Нацагентства по туризму и установлено, что с 1 января 2026-го агентство переходит в подчинение правительству страны. Это соответствует ранее принятому указу президента (№ 329 от 10 сентября 2025-го).

Также постановление закрепило за новым регулятором в сфере туризма полномочия в части государственного регулирования и проведения единой госполитики в туристической отрасли. Новшества документа также направлены на переориентацию целей и задач агентства на экономические. В том числе акцент в работе агентства будет непосредственно связан с повышением вклада сферы туризма в экономический рост страны, продвижением инвестиционных предложений для развития туриндустрии, улучшением качества туруслуг, участием в реализации проектов государственно-частного партнерства, правом на осуществление предпринимательской деятельности, необходимой для обеспечения уставных целей, взаимодействием с новой управленческой вертикалью управления в отрасли.

Минувшим летом Александр Лукашенко собрал на совещание правительство, чтобы обновить управление туризмом. А позднее был издан указ, которым глава государства определил, что будет с туризмом в Беларуси.

Еще 2700 рабочих мест появится в Беларуси в 2026 году — вот откуда.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше