Губернатор Хоценко показал эскизы обновленной набережной в Омске

Отметим, проект предусматривает детскую и спортивную площадки, теневые навесы, панорамные площадки для прогулок, новые зоны общественного питания, а тематический маяк с декоративной подсветкой. Заявлено, что особое внимание уделят доступности для всех групп населения. Что касается ландшафтного дизайна, на набережной появятся новые цветники, освещение акцентных зон и пандусы для маломобильных граждан.