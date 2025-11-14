Губернатор Хоценко показал эскизы обновленной набережной в Омске

В Омске прошло заседание областного Архитектурно-градостроительного совета, участие в котором принял губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Как заявил руководитель региона, на заседании рассмотрели и поддержали проект продолжения обновления набережной Тухачевского в Омске.
«Важно, что проект реконструкции стал откликом на запрос жителей. В концепции учтены пожелания омичей, предусмотрено благоустройство пространства для пеших прогулок, катания на роликах и велосипедах, отдельно выделены места для парковки», — сообщил губернатор в своем телеграм-канале.
Глава региона поделился эскизами модернизированной набережной. Как видно, она выполнена в светлых тонах и состоит из нескольких уровней, верхнего и нижнего.
Отметим, проект предусматривает детскую и спортивную площадки, теневые навесы, панорамные площадки для прогулок, новые зоны общественного питания, а тематический маяк с декоративной подсветкой. Заявлено, что особое внимание уделят доступности для всех групп населения. Что касается ландшафтного дизайна, на набережной появятся новые цветники, освещение акцентных зон и пандусы для маломобильных граждан.
Не названы точные сроки изменений набережной, однако планируется, что строительство пройдет в 2026 году.
