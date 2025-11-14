Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Хоценко показал эскизы обновленной набережной в Омске

Глава региона принял участие в обсуждении модернизации объекта.

Источник: SuperOmsk.ru

В Омске прошло заседание областного Архитектурно-градостроительного совета, участие в котором принял губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Как заявил руководитель региона, на заседании рассмотрели и поддержали проект продолжения обновления набережной Тухачевского в Омске.

«Важно, что проект реконструкции стал откликом на запрос жителей. В концепции учтены пожелания омичей, предусмотрено благоустройство пространства для пеших прогулок, катания на роликах и велосипедах, отдельно выделены места для парковки», — сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

Глава региона поделился эскизами модернизированной набережной. Как видно, она выполнена в светлых тонах и состоит из нескольких уровней, верхнего и нижнего.

Отметим, проект предусматривает детскую и спортивную площадки, теневые навесы, панорамные площадки для прогулок, новые зоны общественного питания, а тематический маяк с декоративной подсветкой. Заявлено, что особое внимание уделят доступности для всех групп населения. Что касается ландшафтного дизайна, на набережной появятся новые цветники, освещение акцентных зон и пандусы для маломобильных граждан.

Не названы точные сроки изменений набережной, однако планируется, что строительство пройдет в 2026 году.

Глава региона поделился эскизами модернизированной набережной. Как видно, она выполнена в светлых тонах и состоит из нескольких уровней, верхнего и нижнего.

Отметим, проект предусматривает детскую и спортивную площадки, теневые навесы, панорамные площадки для прогулок, новые зоны общественного питания, а тематический маяк с декоративной подсветкой. Заявлено, что особое внимание уделят доступности для всех групп населения. Что касается ландшафтного дизайна, на набережной появятся новые цветники, освещение акцентных зон и пандусы для маломобильных граждан.

Не названы точные сроки изменений набережной, однако планируется, что строительство пройдет в 2026 году.