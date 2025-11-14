Башкирию ждут десятки сельскохозяйственных ярмарок

Министерство торговли и услуг Башкирии сообщило о проведении сельскохозяйственных ярмарок с 14 по 16 ноября. Мероприятия пройдут одновременно в 33 муниципалитетах республики, включая как города, так и районы.
По сложившейся традиции, посетители ярмарок получат возможность приобрести свежие и натуральные продукты, произведенные местными фермерами и сельхозпредприятиями. Ассортимент традиционно включает мясную и молочную продукцию, овощи, мед и другие товары непосредственно от производителей.
Всего на предстоящие выходные запланирована организация 54 торговых площадок в разных населенных пунктах региона. Полный перечень адресов и контактной информации для уточнения деталей размещен на официальном сайте министерства торговли республики.
