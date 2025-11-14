В Усть-Куте простятся с погибшим бойцом СВО Юрием Блиновым

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Юрий Блинов из Усть-Кута. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, военнослужащий пал при выполнении боевого задания 2 декабря 2024. Ему было 52 года.