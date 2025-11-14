В Усть-Куте простятся с погибшим бойцом СВО Юрием Блиновым

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Юрий Блинов из Усть-Кута. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, военнослужащий пал при выполнении боевого задания 2 декабря 2024. Ему было 52 года.
— Прощание с защитником Отечества состоится 15 ноября в ритуальном зале. Семья и друзья погибшего соберутся в 14:00 по адресу Высоцкого, 22, — говорится в сообщении администрации.
В памяти близких Юрий Блинов останется храбрым, сильным и смелым мужчиной.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в проведения специальной военной операции героически погиб Сергей Мурашко из Тулуна.