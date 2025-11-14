Онищенко заявил, что мыть сырую курицу можно

Мыть сырую курицу можно, это не приведет к распространению бактерий и не увеличит риск пищевых заболеваний. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее специалисты Совета по пищевой безопасности Австралии сообщили, что мытье сырого мяса не несет никакой пользы. По словам эксперты, бактерии просто распространяются по кухне, а единственный надежный способ уничтожить микробы — прожарить мясо до 75 градусов.
Онищенко заявил, что все технологии приготовления курицы предусматривают гарантированную безопасность.
— Я не согласен с этой оценкой, на самом деле это не так. Потому что любая технология готового продукта, она предусматривает термическую обработку, гарантирующую безопасность даже контаминированного мяса, то есть уже зараженного, — заключил академик в беседе с РИА Новости.
