В США заявили, что видели корабль-разведчик из России у своих границ: подробности

В США заявили об обнаружении якобы российского судна у берегов Гавайев.

Источник: Комсомольская правда

В США заявили, что видели корабль-разведчик из России у своих границ. Речь идет о судне у берегов Гавайев, которое якобы видела береговая охрана региона.

Российское судно найдено 26 октября в 15 милях южнее Оаху (Гавайи).

«Самолет береговой охраны HC-130 Hercules с авиабазы Барберс-Пойнт и катер береговой охраны ответили на действия вспомогательного разведывательного судна ВМС России “Карелия”, совершив безопасный и профессиональный облет и пройдя вблизи судна», — говорится в заявлении от береговой охраны.

Согласно международному праву, иностранным военным судам разрешено действовать за пределами территориальных вод, которые простираются до 12 морских миль. Пограничный округ на Гавайях — один из самых малочисленных в Береговой охране США.

В Кремле пока не прокомментировали заявлений от США. Однако до этого представители российских властей отмечали, что РФ всегда действует в соответствии с международным правом и не нарушает его норм.