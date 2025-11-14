В США заявили, что видели корабль-разведчик из России у своих границ: подробности

В США заявили, что видели корабль-разведчик из России у своих границ. Речь идет о судне у берегов Гавайев, которое якобы видела береговая охрана региона.
Российское судно найдено 26 октября в 15 милях южнее Оаху (Гавайи).
«Самолет береговой охраны HC-130 Hercules с авиабазы Барберс-Пойнт и катер береговой охраны ответили на действия вспомогательного разведывательного судна ВМС России “Карелия”, совершив безопасный и профессиональный облет и пройдя вблизи судна», — говорится в заявлении от береговой охраны.
Согласно международному праву, иностранным военным судам разрешено действовать за пределами территориальных вод, которые простираются до 12 морских миль. Пограничный округ на Гавайях — один из самых малочисленных в Береговой охране США.
В Кремле пока не прокомментировали заявлений от США. Однако до этого представители российских властей отмечали, что РФ всегда действует в соответствии с международным правом и не нарушает его норм.