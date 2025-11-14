В Хабаровском крае водителя оштрафовали за проезд по реке и водоохранной зоне

Водные объекты являются не только источником жизни для множества организмов, но и важным ресурсом для человека. После проверки, проведенной природоохранной прокуратурой, водителя оштрафовали на восемь тысяч рублей. Он попытался оспорить это решение в суде, но Краснофлотский районный суд оставил штраф в силе. Нарушитель полностью уплатил назначенную сумму.