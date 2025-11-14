В Хабаровском крае водителя оштрафовали за проезд по реке и водоохранной зоне

В Хабаровском крае суд подтвердил законность штрафа для водителя транспортной компании, который нарушил правила охраны водных ресурсов. Мужчина проехал на автомобиле по реке Сюмнюр вброд и двигался по ее водоохранной зоне, что запрещено законом. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Водные объекты являются не только источником жизни для множества организмов, но и важным ресурсом для человека. После проверки, проведенной природоохранной прокуратурой, водителя оштрафовали на восемь тысяч рублей. Он попытался оспорить это решение в суде, но Краснофлотский районный суд оставил штраф в силе. Нарушитель полностью уплатил назначенную сумму.
Прокуратура напоминает, что движение транспорта в водоохранных зонах и особенно пересечение рек вброд наносит вред природе. Для граждан за такие нарушения предусмотрены штрафы от трех до 4,5 тысячи рублей, а для компаний — до 400 тысяч рублей.