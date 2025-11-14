Ричмонд
Омских педагогов попытаются защитить от учеников и родителей с помощью комиссии

Созданное объединение будет рассматривать вопросы покушения на профессиональную честь и достоинство региональных педагогических работников.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области создана региональная комиссия по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников. О создании объединения сообщили в местном минобре.

По регламенту нового объединения, утвержденному приказом министерства образования Омской области, комиссия будет рассматривать заявления омских педагогических работников, обратившихся за защитой профессиональной чести и достоинства. Кроме того, в компетенцию комиссии будут входить рассмотрение фактов нарушения норм профессиональной этики, в том числе принятие решений о целесообразности или нецелесообразности применения дисциплинарного взыскания.

В состав комиссии вошли представители министерства образования, омской областной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации, руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования, представитель органа местного самоуправления, осуществляющего управления в сфере образования по согласованию. Возглавила комиссию министр образования Ольга Степанова.