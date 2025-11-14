Омских педагогов попытаются защитить от учеников и родителей с помощью комиссии

По регламенту нового объединения, утвержденному приказом министерства образования Омской области, комиссия будет рассматривать заявления омских педагогических работников, обратившихся за защитой профессиональной чести и достоинства. Кроме того, в компетенцию комиссии будут входить рассмотрение фактов нарушения норм профессиональной этики, в том числе принятие решений о целесообразности или нецелесообразности применения дисциплинарного взыскания.