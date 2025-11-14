Аэропорт Уфы возобновил работу

Кроме того, возобновили работу аэропорты в Казани, Нижнекамске, Оренбурге, Пензе, Самаре и Саратове. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, на территории Башкирии продолжает действовать режим «Беспилотная опасность».
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в международном аэропорту «Уфа». Об этом сообщили в Росавиации.
