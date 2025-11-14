На Земле прекратилась длившаяся почти двое суток магнитная буря

Ранее сообщалось, что 12 ноября около 03:00 мск на Земле началась очень сильная магнитная буря, вызванная приходом облака плазмы и почти достигшая высшего уровня. В пике, который наблюдался 12 ноября, геомагнитный индекс Kp достигал значений G4.3-G4.7, что ни разу не наблюдалось в 2025 году, но ожидавшийся высший уровень G5 в итоге достигнут не был.