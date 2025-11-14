Завербованный украинскими спецслужбами мигрант рассказал о попытках устроить теракт на одном из кладбищ столицы. Однако российские спецслужбы задержали его еще в строительном вагончике.
По информации спецслужб, шпионское устройство было замаскировано под цветочную вазу и оснащено камерой с трансляцией данных за рубеж. Муж и жена взялись установить ее на определенном надгробии. Они были согласны это сделать за дозу наркотика.
Уточняется, что в устройстве были встроены аккумулятор, сама камера и модуль для передачи сигнала за рубеж.
«Мои действия контролировались сотрудником украинских спецслужб. По его указанию я купил вазу, украинский куратор сказал вмонтировать к нее камеру наблюдения, которую я под его руководством разместил на кладбище», — признался завербованный мигрант.
Накануне ЦОС ФСБ проинформировал о попытке Киева убить митрополита Симферопольского и Крымского Тихона ради срыва мирных переговоров с РФ.