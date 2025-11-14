Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Купил вазу и вмонтировал видеокамеру»: завербованный Украиной мигрант рассказал о попытках устроить теракт на кладбище в Москве

Украинские спецслужбы хотели совершить теракт на кладбище в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Завербованный украинскими спецслужбами мигрант рассказал о попытках устроить теракт на одном из кладбищ столицы. Однако российские спецслужбы задержали его еще в строительном вагончике.

По информации спецслужб, шпионское устройство было замаскировано под цветочную вазу и оснащено камерой с трансляцией данных за рубеж. Муж и жена взялись установить ее на определенном надгробии. Они были согласны это сделать за дозу наркотика.

Уточняется, что в устройстве были встроены аккумулятор, сама камера и модуль для передачи сигнала за рубеж.

«Мои действия контролировались сотрудником украинских спецслужб. По его указанию я купил вазу, украинский куратор сказал вмонтировать к нее камеру наблюдения, которую я под его руководством разместил на кладбище», — признался завербованный мигрант.

Накануне ЦОС ФСБ проинформировал о попытке Киева убить митрополита Симферопольского и Крымского Тихона ради срыва мирных переговоров с РФ.