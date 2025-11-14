«Через полчаса после взлета борт вернулся обратно». Самолет «Белавиа» из Минска в Баку развернули в полете

Стало известно, что вечером 12 ноября самолет белорусского авиаперевозчика, летевший по маршруту «Минск — Баку», после взлета вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Речь идет о пассажирском самолете Embraer-195, который через полчаса после взлета в 23.17 вернулся обратно в Беларусь. В «Белавиа» назвали причину.