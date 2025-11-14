Ричмонд
«Через полчаса после взлета борт вернулся обратно». Самолет «Белавиа» из Минска в Баку развернули в полете

Вылетевший в Баку самолет «Белавиа» вернулся в Минск вскоре после взлета.

Источник: Комсомольская правда

Вылетевший из Национального аэропорта «Минск» самолет «Белавиа» пришлось вернуть обратно. В компании назвали причину, сообщает агентство «Минск-Новости».

Стало известно, что вечером 12 ноября самолет белорусского авиаперевозчика, летевший по маршруту «Минск — Баку», после взлета вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Речь идет о пассажирском самолете Embraer-195, который через полчаса после взлета в 23.17 вернулся обратно в Беларусь. В «Белавиа» назвали причину.

— После взлета была обнаружена техническая неисправность и, по решению командира воздушного судна, самолет вернулся в базовый аэропорт в 23.46, — прокомментировали в пресс-службе.

При этом в аэропорту Embraer-195 оперативно заменили на другое воздушное судно — самолет «Боинг 737−300». Рейс вылетел в Азербайджан в 02.20.

— Пока проводилась замена борта, пассажирам были предложены прохладительные напитки, — добавили в авиакомпании.

