Вэнс заявил, что молодежь в США не может купить жилье из-за нелегалов

Молодежь в США не может купить недвижимость из-за нелегалов. С таким заявлением выступил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.
Политик также обвинил администрацию экс-президента США Джо Байдена в продолжающихся экономических проблемах. По его словам, именно из-за Байдена и мигрантов США страдает от инфляции и рекордно низкого уровня покупки жилья.
— Многие молодые люди говорят: «Жилье слишком дорогое». Почему? Потому что мы наводнили страну 30 миллионами нелегалов, — заявил Вэнс в интервью Fox News.
Ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом может объявить о масштабных исключениях из действующих пошлин на импортные продукты в целях борьбы с ростом цен в стране. Среди возможных товаров, на которые могут быть сняты пошлины, упоминаются говядина, цитрусовые, кофе и бананы.
До этого президент США Дональд Трамп открыл во Флориде новый центр содержания нелегальных мигрантов, получивший неофициальное название «Алькатрас с аллигаторами».
СМИ также сообщали, что после заявления Трампа о том, что миграционные службы теперь не будут обходить стороной больницы, церкви и школы, более 730 тысяч учащихся могли оказаться под угрозой депортации из страны.