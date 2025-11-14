Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс заявил, что молодежь в США не может купить жилье из-за нелегалов

Молодежь в США не может купить недвижимость из-за нелегалов. С таким заявлением выступил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

Молодежь в США не может купить недвижимость из-за нелегалов. С таким заявлением выступил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

Политик также обвинил администрацию экс-президента США Джо Байдена в продолжающихся экономических проблемах. По его словам, именно из-за Байдена и мигрантов США страдает от инфляции и рекордно низкого уровня покупки жилья.

— Многие молодые люди говорят: «Жилье слишком дорогое». Почему? Потому что мы наводнили страну 30 миллионами нелегалов, — заявил Вэнс в интервью Fox News.

Ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом может объявить о масштабных исключениях из действующих пошлин на импортные продукты в целях борьбы с ростом цен в стране. Среди возможных товаров, на которые могут быть сняты пошлины, упоминаются говядина, цитрусовые, кофе и бананы.

До этого президент США Дональд Трамп открыл во Флориде новый центр содержания нелегальных мигрантов, получивший неофициальное название «Алькатрас с аллигаторами».

СМИ также сообщали, что после заявления Трампа о том, что миграционные службы теперь не будут обходить стороной больницы, церкви и школы, более 730 тысяч учащихся могли оказаться под угрозой депортации из страны.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше