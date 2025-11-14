Блогер Чекалина беременна в четвертый раз: к делу о выводе 250 млн рублей приобщили медицинскую справку

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом по уголовному делу о незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей, ожидает четвертого ребенка. Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к семье блогера.
По словам собеседника агентства, следствие уже располагает официальным медицинским документом, подтверждающим этот факт. К материалам уголовного дела приобщена справка о беременности Чекалиной, которую выдал врач-гинеколог.
В настоящее время блогер продолжает находиться под домашним арестом. Гагаринский районный суд Москвы в ближайшее время должен определить дату начала рассмотрения уголовного дела, по которому проходят как сама Валерия, так и ее бывший муж Артем Чекалин.
Летом 2024 года Чекалины официально расторгли брак после 12 лет совместной жизни. У них трое общих детей.
Напомним, блогеры Валерия и Артем Чекалины обвиняются в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов по подложным документам. Установлено, что с сентября 2021 года по февраль 2022 Чекалины вместе с соучастниками при продаже курсов фитнес-марафонов совершили валютные операции по переводу более 251,6 млн рублей.