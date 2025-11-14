Блогер Чекалина беременна в четвертый раз: к делу о выводе 250 млн рублей приобщили медицинскую справку

Напомним, блогеры Валерия и Артем Чекалины обвиняются в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов по подложным документам. Установлено, что с сентября 2021 года по февраль 2022 Чекалины вместе с соучастниками при продаже курсов фитнес-марафонов совершили валютные операции по переводу более 251,6 млн рублей.