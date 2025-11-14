Магнитная буря, бушевавшая на Земле двое суток, прекратилась

Магнитная буря, накрывшая Землю на двое суток, прекратилась. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщил ведущий специалист центра погода «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
— Закончилась она поздним вечером в минувший четверг, и вот уже более шести часов геомагнитное поле находится в «зеленой» зоне, — добавил он.
В ближайшие часы ожидается появление возмущений магнитосферы — они продлятся до середины дня.
— Во второй половине дня возмущения прекратятся. Период относительно спокойного геомагнитного поля растянется как минимум до конца нынешней недели, — уточнил Леус в публикации.
12 ноября на Земле была зафиксирована магнитная буря максимального уровня интенсивности — G5. «Вечерняя Москва» выясняла у специалиста, как колебания влияют на самочувствие людей и есть ли те, кто находится в особой группе риска.
Партия «Коммунисты России», в свою очередь, хочет обратиться в Министерство здравоохранения и Минтруд с просьбой обязать работодателей освобождать метеозависимых россиян от трудовых обязанностей в период магнитных бурь.