Между этажами. Почему лифты в многоквартирных домах всё чаще подводят

В многоквартирных домах лифт давно перестал быть роскошью — он стал необходимостью. Особенно для пожилых людей, семей с маленькими детьми и тех, кто просто не хочет подниматься на десятый этаж пешком после тяжёлого рабочего дня. Однако в последние годы всё чаще можно услышать истории, как соседи то и дело застревают между этажами. В лучшем случае — это потеря времени и лёгкий стресс. В худшем — паника, плохое самочувствие и даже угроза здоровью.
Rostov.aif.ru решил разобраться: что делать, если вы оказались в такой ситуации, почему это происходит всё чаще и кто отвечает за безопасность лифтов в наших домах.
«Небось, прыгал там?».
Всё началось с обычного похода в магазин. Я живу в панельном доме 1982 года постройки — типичном для Ростова. Подъём на седьмой этаж пешком не для меня, особенно с десятью килограммами продуктов в руках. Весил я тогда около 85 килограммов, в то время как предельная нагрузка — 300 килограммов. И всё же, едва двери закрылись, и кабина тронулась вверх, она резко остановилась между третьим и четвёртым этажами. Свет мигнул, и наступила тишина. Первые секунды я не верил: может, просто задержка? Но минута шла за минутой, а лифт так и не двигался. Воздух вдруг стал тяжёлым, дышать было трудно, будто стены сжимались. Сердце заколотилось, в голове мелькнула мысль: «А вдруг он сейчас рухнет?» Я нажал на кнопку вызова диспетчера, но никто не ответил…
Именно в такие моменты человек теряет контроль над собой. Паника нарастает, и кажется, что воздуха не хватает. Спустя время я нажал кнопку вызова снова. На этот раз ответила женщина — диспетчер Людмила. Голос у неё был усталый, почти раздражённый.
«Небось, прыгал там и веселился? Вот он и застрял», — грубо сказала она.
Она пробурчала, что мастер уже выехал, и скоро всё будет в порядке. Но прошёл ещё час, а лифт так и стоял. За это время я успел выпить оба литра сока, которые купил в магазине, просто чтобы хоть чем-то занять себя.
Часы ожидания.
К сожалению, такие задержки не редкость. По словам Сергея Ознобина, мастера по обслуживанию лифтов с 10-летним стажем, стандартное время прибытия специалиста — до 60 минут.
«Если лифт застрял, первое, что нужно сделать — нажать кнопку вызова диспетчера. Не пытайтесь самостоятельно открыть двери или вылезти из кабины. Это опасно. Диспетчер должен сообщить о происшествии в аварийную службу, которая направит бригаду. Мастер приезжает, отключает питание и вручную поднимает или опускает кабину на ближайший этаж. Вся процедура занимает от 20 минут до часа. Особенно часто остановки случаются в домах старой постройки, где лифты работают десятилетиями без модернизации», — объясняет специалист.
Сергей добавляет, что, если диспетчер не отвечает или игнорирует вызов, стоит звонить в управляющую компанию или даже в МЧС — они имеют право эвакуировать людей из лифта в экстренных случаях.
Пока я ждал, Людмила рассказала, что такие случаи участились.
«Раньше хотя бы техника была надёжнее. А сейчас и подрядчики не те, и оборудование ставят, как попало», — пожаловалась она.
И действительно, проблема с лифтами в регионе обострилась в последние месяцы. В Ростове-на-Дону жители восьми домов остались без лифтов из-за недобросовестного подрядчика. Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко в своём telegram-канале, компания получила контракт на замену лифтов в 16 домах, но нарушила сроки и правила безопасности. Власти расторгли с ней договор, однако часть оборудования уже установили — без документов, подтверждающих, что оно безопасно. Сейчас Фонд капитального ремонта проверяет качество работ с помощью независимых экспертов, а региональные власти готовят иск в суд, чтобы как можно скорее возобновить монтаж новых лифтов.
Куда обращаться?
На фоне таких случаев особенно важно знать, куда обращаться, если лифт снова вышел из строя, а управляющая компания бездействует. В министерстве строительства и ЖКХ Ростовской области пояснили: с марта 2023 года за безопасность лифтов отвечает Ростехнадзор. При повторных поломках жильцы вправе подать жалобу туда или в Государственную жилищную инспекцию.
Если лифт недавно заменили, а гарантийный срок ещё не истёк, управляющая компания обязана составить акт осмотра и направить претензию — либо подрядчику, либо в региональный Фонд капитального ремонта. В этом случае неисправности устраняют бесплатно. Согласно техническому регламенту, максимальный срок службы лифта — 25 лет. Информацию о том, сколько изношенных кабин находится в домах региона, ведут местные администрации.
— Наконец, спустя почти два часа, в подъезде послышались шаги. Приехал мастер. Он спокойно отключил питание, повернул ручной привод, и кабина плавно опустилась на ближайший этаж. Двери открылись. Я вышел, чувствуя облегчение и лёгкую дрожь в ногах.
Пришлось идти в магазин снова. Напитки, ради которых я и спускался в супермаркет, выпил в кабине лифта, чтобы отвлечься от тревоги. Но после всего пережитого я твёрдо решил: сегодня, и, возможно, надолго — никаких лифтов. Лучше подниматься пешком. Лестница, конечно, даёт о себе знать: несколько пролётов за раз не так-то просто одолеть. Но зато я буду спокоен. И если вдруг снова застряну, то уже не в лифте, а лишь в собственных мыслях — о том, почему не купил квартиру на первом этаже…