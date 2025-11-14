Между этажами. Почему лифты в многоквартирных домах всё чаще подводят

Всё началось с обычного похода в магазин. Я живу в панельном доме 1982 года постройки — типичном для Ростова. Подъём на седьмой этаж пешком не для меня, особенно с десятью килограммами продуктов в руках. Весил я тогда около 85 килограммов, в то время как предельная нагрузка — 300 килограммов. И всё же, едва двери закрылись, и кабина тронулась вверх, она резко остановилась между третьим и четвёртым этажами. Свет мигнул, и наступила тишина. Первые секунды я не верил: может, прос­то задержка? Но минута шла за минутой, а лифт так и не двигался. Воздух вдруг стал тяжёлым, дышать было трудно, будто стены сжимались. Серд­це заколотилось, в голове мелькнула мысль: «А вдруг он сейчас рухнет?» Я нажал на кнопку вызова диспетчера, но никто не ответил…