Житель Иркутска через суд восстановил право на приватизацию жилья

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, после смерти членов своей семьи мужчина обратился в регистрационный орган с заявлением о приватизации жилого помещения. Ему было отказано в связи с выявленным разночтением в указании фамилий членов семьи нанимателя.