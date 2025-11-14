Ричмонд
Житель Иркутска через суд восстановил право на приватизацию жилья

Исполнительный орган допустил ошибку в указании фамилии члена семьи нанимателя при оформлении ордера на жилое помещение.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 14 ноября. Житель Иркутска обратился в Ленинский суд города с заявлением об установлении юридического факта принадлежности правоустанавливающего документа. Установлено, что исполнительным органом столицы Приангарья в 1984 году при оформлении ордера на жилое помещение, была допущена ошибка в указании фамилии члена семьи нанимателя.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, после смерти членов своей семьи мужчина обратился в регистрационный орган с заявлением о приватизации жилого помещения. Ему было отказано в связи с выявленным разночтением в указании фамилий членов семьи нанимателя.

Суд удовлетворил требования истца, факт принадлежности ордера на жилье был установлен. Теперь мужчина сможет завершить процедуру приватизации.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее агентство сообщало, что жительница Казачинско-Ленского района получит новое жилое помещение во внеочередном порядке после вмешательства прокуратуры. Установлено, что жилье, принадлежащее муниципальному жилому фонду, признано аварийным и непригодным для эксплуатации.