Семь БПЛА сбили над Ростовской областью в ночь на 14 ноября

В ночь на 14 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Ростовской областью семь беспилотников. Об этом сообщили в минобороны.
Всего же по стране за ночь было сбито 216 БПЛА. Из них 66 уничтожили над Краснодарским краем, 45 — над Саратовской областью, 19 — над Республики Крым. Еще восемь дронов сбили над Волгоградской, четыре — над Белгородской, три — над Тамбовской, два — над Брянской областями. По одному беспилотнику уничтожили над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями. А над акваторией Черного моря перехватили 59 БПЛА.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше