Семь БПЛА сбили над Ростовской областью в ночь на 14 ноября

Всего же по стране за ночь было сбито 216 БПЛА. Из них 66 уничтожили над Краснодарским краем, 45 — над Саратовской областью, 19 — над Республики Крым. Еще восемь дронов сбили над Волгоградской, четыре — над Белгородской, три — над Тамбовской, два — над Брянской областями. По одному беспилотнику уничтожили над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями. А над акваторией Черного моря перехватили 59 БПЛА.