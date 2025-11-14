Ричмонд
Семь БПЛА сбили над Ростовской областью в ночь на 14 ноября

Над Ростовской областью силы ПВО отразили воздушную атаку.

В ночь на 14 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Ростовской областью семь беспилотников. Об этом сообщили в минобороны.

Всего же по стране за ночь было сбито 216 БПЛА. Из них 66 уничтожили над Краснодарским краем, 45 — над Саратовской областью, 19 — над Республики Крым. Еще восемь дронов сбили над Волгоградской, четыре — над Белгородской, три — над Тамбовской, два — над Брянской областями. По одному беспилотнику уничтожили над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями. А над акваторией Черного моря перехватили 59 БПЛА.

