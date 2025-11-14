Ричмонд
Минчанин отказался от своей подписи из-за долга в 69 тысяч долларов

Минчанин в суде заявил, что не подписывал расписку с долгом в 69 тысяч долларов.

Источник: Комсомольская правда

Житель Минска не вернул 69 тысяч долларов долга и отказался от своей подписи. Подробности рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.

С января по декабрь 2006-го предприниматель из Минска для работы своего ЧУП одолжил у знакомого 69 тысяч долларов под расписку. Вернуть деньги минчанин пообещал в течении года с момента требования. И также предприниматель сказал, что реорганизует свое ЧУП в ООО и продаст заимодателю 30% доли в уставном фонде за 69 тысяч долларов.

Однако никакие из взятых обязательств фигурант не выполнил. Мужчина так и не вернул долг и свое ЧУП в ООО не реорганизовал. Заимодатель пошел в суд и попросил, чтобы с минчанина были взысканы 5000 долларов по одной из расписок.

При этом на суде предприниматель заявил, что в расписке стоит не его подпись. Поэтому назначили почерковедческую экспертизу.

— Установлена подлинность подписи заемщика. Это поспособствовало разрешению спора и восстановлению законных интересов займодателя, — прокомментировали в ГКСЭ.

