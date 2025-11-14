Минчанин отказался от своей подписи из-за долга в 69 тысяч долларов

С января по декабрь 2006-го предприниматель из Минска для работы своего ЧУП одолжил у знакомого 69 тысяч долларов под расписку. Вернуть деньги минчанин пообещал в течении года с момента требования. И также предприниматель сказал, что реорганизует свое ЧУП в ООО и продаст заимодателю 30% доли в уставном фонде за 69 тысяч долларов.