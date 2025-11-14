Омичей предупредили о продлении льготного тарифа на перевозку зерна по ЖД-путям

С 1 декабря возобновится действие специального железнодорожного тарифа для перевозки зерна. Отправители из Омской области смогут получить субсидию на транспортировку в Центральный, Дальневосточный и Северо-западный федеральные округа. Об этом рассказали в минсельхозе.
В список «льготных» направлений вошли также Краснодарский край, Республика Крым и города федерального значения Севастополь, Республика Дагестан, Ростовская, Астраханская и Калининградская области. Основанием для работы установления спецтарифа стало утверждение объемов перевозок на 2026 год.
Грузоотправителям необходимо подавать заявки для получения заключения на предоставление субсидии.
Ранее «КП Омск» сообщила, что жильцы многоэтажки на улице Королева находятся под угрозой обрушения.