Омичей предупредили о продлении льготного тарифа на перевозку зерна по ЖД-путям

С 1 декабря возобновится действие специального железнодорожного тарифа для перевозки зерна. Отправители из Омской области смогут получить субсидию на транспортировку в Центральный, Дальневосточный и Северо-западный федеральные округа. Об этом рассказали в минсельхозе.