Российское вино к 2035 году займет 80 процентов рынка страны

Вино российского производства к 2035 году займет 80 процентов рынка страны. Об этом рассказал член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев.

Он уточнил, что для того, чтобы достичь такого результата, России нужно больше виноградников.

Для выполнения такой задачи нужны поддержка со стороны государства, реклама, торговля онлайн и научные разработки. По данным Киселева, сейчас доля отечественного вина на рынке РФ составляет 63,5 процента.

— Во-первых, нам нужно вино. Для того, чтобы было вино, нужны виноградники. Работаем, — заявил Киселев в беседе с РИА Новости.

Производство крепких алкогольных напитков в России упало в период с января по апрель текущего года на 26 процентов по сравнению с показателями за аналогичный прошлогодний период — до 46,58 миллиона декалитров.

При этом розничные продажи игристых вин в России выросли на 8,6 процента, крепкого алкоголя — на 4,4 процента. В секторе крепкого алкоголя, в частности, продажи коньяка выросли на 2,1 процента — до 14,149 миллиона декалитров.

Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.