Накануне состоялся выезд представителей общественного совета при министерстве образования и науки края в детский сад № 50 Хабаровска, сообщает пресс-служба Минобрнауки. В рамках мероприятий Общественного контроля общественники посмотрели соблюдение санитарных правил и норм на пищеблоке, изучили журналы по организации питания. Ознакомились с условиями пребывания и обучения детей в детском саду.
«День открытых дверей в детском саду» состоялся в Хабаровске. Фото: Сайт министерства образования и науки правительства Хабаровского края.
«Проверка показала, что организация режима работы дошкольного учреждения, вопросы обеспечения безопасности детей, соблюдение санитарных правил, медицинское сопровождение, организация режима дня, питания, создание условий для развития детей через специально подготовленную среду проводятся на должном уровне», — рассказала член Общественной палаты Хабаровского края, председатель Общественного совета при министерстве образования и науки края Наталья Бурая.
Общественники также посмотрели организацию работы с родителями — проведение родительского собрания с приглашением на данное мероприятие лектора общества Знание, побеседовали с заведующей детским садом и посетили одну из групп.
Заведующая детский садом № 50 Хабаровска, Марина Ладыгина отметила, что День открытых дверей — это традиционное мероприятие в дошкольном учреждении, которое помогает родителям ближе познакомиться с детским садом, увидеть условия, созданные для детей и пообщаться с педагогическим коллективом.
В рамках данного мероприятия был дан старт совместной работы детского сада № 50 и Российского общества «Знание» по родительскому просвещению в области дошкольного образования города Хабаровска. Ключевой темой для запуска проекта стала адаптация детей в детском саду.
Напомним, объект возводился в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, но с 2025 года на смену национальному проекту «Демография» пришел национальный проект «Семья».