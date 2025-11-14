«День открытых дверей в детском саду» состоялся в Хабаровске

Накануне состоялся выезд представителей общественного совета при министерстве образования и науки края в детский сад № 50 Хабаровска, сообщает пресс-служба Минобрнауки. В рамках мероприятий Общественного контроля общественники посмотрели соблюдение санитарных правил и норм на пищеблоке, изучили журналы по организации питания. Ознакомились с условиями пребывания и обучения детей в детском саду.