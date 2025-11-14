Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили над 11 регионами РФ и Черным морем 216 дронов ВСУ

66 беспилотников уничтожено над Краснодарским краем.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили над одиннадцатью регионами России и Черным морем 216 беспилотников ВСУ. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

Над Краснодарским краем уничтожено 66 украинских дронов, над территорией Саратовской области — 45, в Крыму — 19.

Восемь вражеских беспилотников перехватили в небе над Волгоградской областью, 7 -над Ростовской областью, три — над Тамбовской.

В Белгородской и Брянской областях сбили четыре и два БПЛА соответственно. По одному беспилотнику уничтожили над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями. Над акваторией Черного моря перехватили 59 БПЛА ВСУ.

Ранее стало известно, что в Саратове при атаке БПЛА ВСУ повреждены объекты инфраструктуры. В Новороссийске в результате атаки БПЛА ВСУ повреждены нефтебаза и судно. Один из дронов попал в квартиру. Пострадал мужчина.

