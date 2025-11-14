Ричмонд
Ошибка 40-летней давности чуть не лишила сибиряка права на свою квартиру

В Иркутске суд помог приватизировать квартиру после ошибки в ордере.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ленинский районный суд Иркутска восстановил право местного жителя на приватизацию жилья, которое он не мог оформить из-за ошибки 40-летней давности.

— В 1984 году в ордере на квартиру была неправильно указана фамилия одного из членов семьи нанимателя. После смерти родственников мужчина решил приватизировать жилье, но получил отказ из-за этой ошибки, — рассказывают в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил юридический факт принадлежности ордера заявителю. Это решение позволяет мужчине наконец завершить процедуру приватизации квартиры. Решение суда пока не вступило в законную силу, а значит, есть время на его обжалование.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Улан-Удэ строительная компания выплатит компенсацию за травму ребенка, полученную на несанкционированной свалке.