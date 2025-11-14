Береговая охрана США сообщила о нахождении корабля России возле Гавайев

Береговая охрана США заявила, что в октябре обнаружила российский военный корабль в 28 километрах к югу от острова Оаху в Гавайи.
В опубликованном заявлении указано, что 29 октября был зафиксирован и отслежен разведывательный корабль России, предположительно, «Карелия», находящийся в 15 морских милях (примерно 27,8 км) от территориальных вод США.
В ведомстве подчеркнули, что согласно международному праву, военные корабли иностранных государств имеют право проходить за пределами территориальных вод других стран.
Ранее сообщалось, что 12 ноября в Латинской Америке была замечена авианосная ударная группа ВМС США на фоне растущего напряжения между Соединёнными Штатами и Венесуэлой.