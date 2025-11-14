Омские авиамаршруты получат дополнительное финансирование в 1,4 млрд рублей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,4 млрд рублей на поддержку авиаперевозок льготных категорий граждан. Соответствующее распоряжение подписано 13 ноября. Речь идет о возмещении затрат авиакомпаниям, которые с 1 октября 2024 года по 31 июля 2025-го доставили по спецтарифам не менее 169 тысяч пассажиров.
Программа охватывает 82 маршрута, включая перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, Сочи и Екатеринбург. Особое внимание уделяется перевозкам в удаленные и труднодоступные районы, в том числе из регионов Дальнего Востока. Летать дешевле смогут люди в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60-ти, инвалидам I группы, дети с инвалидностью и многодетные семьи.
Ранее «КП Омск» сообщила о продлении льготного тарифа на железнодорожные перевозки зерна.