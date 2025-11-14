Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В шести районах Ростовской области сбили беспилотники в ночь на пятницу

В ночь на 14 ноября в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 14 ноября силы ПВО отразили воздушную атаку над шестью районами Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Известно, что дроны сбили над Шолоховским, Каменским, Чертковским, Боковским, Усть-Донецким и Миллеровским районами.

— Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется, — сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше