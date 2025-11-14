В шести районах Ростовской области сбили беспилотники в ночь на пятницу

В ночь на 14 ноября силы ПВО отразили воздушную атаку над шестью районами Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Известно, что дроны сбили над Шолоховским, Каменским, Чертковским, Боковским, Усть-Донецким и Миллеровским районами.
— Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется, — сказано в сообщении.
