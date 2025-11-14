Ричмонд
Хабаровский край вошел в топ-20 регионов по качеству проведения ЕГЭ

В этом году вырос интерес школьников к техническим и естественнонаучным предметам.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровский край значительно улучшил свои позиции в общероссийском рейтинге организации единого государственного экзамена. По итогам прошлого учебного года регион поднялся с 40-го на 20-е место в стране по обеспечению качества и объективности проведения ЕГЭ. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Как сообщил министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин, такой прогресс стал результатом целенаправленной работы по улучшению системы итоговой аттестации выпускников.

Также в этом году в Хабаровском крае заметно вырос интерес школьников к техническим и естественнонаучным предметам. Увеличилось количество выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ профильную математику, физику, химию, информатику и биологию.

Кроме того, больше ребят смогли добиться высоких результатов — повысилась доля участников, набравших 60 и более баллов на экзаменах по математике, химии и информатике. Это говорит об улучшении качества подготовки школьников в регионе.