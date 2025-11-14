Ричмонд
ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц России: кем оказались исполнители

ФСБ: Спецслужбы Украины завербовали четырех человек для убийства госдеятеля.

Источник: Комсомольская правда

Спецслужбы Украины завербовали четырех человек, в том числе мигранта из Средней Азии, для убийства одного из высших должностных лиц России. ФСБ предотвратила преступление, сообщили в ведомстве.

В Федеральной службе безопасности отметили, что убийство государственного деятеля должно было произойти на Троекуровском кладбище, когда чиновник должен был посетить захоронения близких родственников.

Среди четырех задержанных, добавили в ФСБ, один нелегальный мигрант из Средней Азии, двое наркозависимых граждан РФ, а также проживающий в Киеве Шамсов Джалолиддин Курбанович, 1979 г.р. Последний находится в розыске в России за убийство и незаконный оборот оружия.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали российского гражданина, который по указанию украинских спецслужб планировал совершить теракт в месте массового скопления людей в Краснодарском крае.