ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц России: кем оказались исполнители

Среди четырех задержанных, добавили в ФСБ, один нелегальный мигрант из Средней Азии, двое наркозависимых граждан РФ, а также проживающий в Киеве Шамсов Джалолиддин Курбанович, 1979 г.р. Последний находится в розыске в России за убийство и незаконный оборот оружия.