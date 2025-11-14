Владелица частного тюменского детсада, где грубо обращались с детьми, погрязла в проверках

Проверки в отношении сада начали правоохранители и надзорные органы.
Владелица тюменского частного детского сада «Маленькая страна», где разразился скандал из-за грубого отношения к детям — Тамара Голикова, тратит все время на посещении различных инстанций, которые начали проверки в отношении учреждения. Об этом URA.RU рассказали в саду. Из-за этого женщина все еще не может прокомментировать СМИ произошедшее.
«Тамара Юрьевна сейчас не может ответить. Сейчас проходят проверки, она ездит по инстанциям», — сообщили журналисту в «Маленькой стране».
Как ранее писало агентство, 13 ноября достоянием общественности стало видео, на котором сотрудники детского сада грубо обращаются с детьми — хватают их, толкают, угрожают и отказывают детям в хлебе. После этого работой учреждения заинтересовались прокуратура, следственный комитет, а также уполномоченный по правам детей.