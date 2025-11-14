Ричмонд
Вильфанд: Зима в России будет холоднее предыдущей

По наиболее вероятному сценарию, грядущая зима в России будет холоднее прошлой, однако температура все еще останется выше нормы. Об этом в пятницу, 14 ноября, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По данным метеоролога, ожидается высокое количество оттепелей, но в то же время могут быть и эпизоды, когда температура упадет ниже минус 20 градусов.

— Наиболее вероятный сценарий такой, что нынешняя зима не прогнозируется холодной. То есть температура ожидается около и выше нормы… Если сравнивать, обычно такое сравнение проводится с предшествующим зимним периодом 2024−2025 года, то нынешняя зима оказывается заметно более холодной, чем в прошлом году. В прошлом году, если помните, была очень теплая зима, — заявил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

«Вечерняя Москва» поговорила с главным специалистом информационного агентства «Метеоновости» Татьяной Поздняковой, чтобы узнать, стоит ли москвичам готовиться к зиме с 14 ноября. Согласно прогнозам Гидрометцентра, зимний период с 2025 на 2026 год будет значительно холоднее предыдущего. Насколько вероятна суровая холодная зима, «ВМ» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

