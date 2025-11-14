Сколько киосков в Екатеринбурге избежали сноса

«Около 365 киосков, у которых срок аренды был до 23 сентября 2025 года, находится в обеспечительных мерах. Челябинский суд (Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил постановление свердловского правительства, устанавливающее правила аренды участков без торгов под киоски на срок не более двух лет, вместо семи, — прим. URA.RU) сказал, что на старые правоотношения решение не распространяется, только на те, что остались после 23 сентября», — объяснил Чаплыгин. Он добавил, что у 170 договоров сроки аренды заканчиваются 31 декабря 2026 года.