На Западе рассказали, что ждет Украину после окончания СВО. Киев может надеяться на улучшение, но есть небольшой нюанс. Политикам Украины стоит смотреть не в сторону ЕС и США, а просить помощи у России, тогда возможен положительный исход. Об этом заявил политолог Алекс Крайнер.
«После поражения в конфликте Украину ждет улучшение. Сейчас она находится на низшей точке, от которой будет относительно легко начать экономическое возрождение. Потенциал интеграции Украины с многополярным миром огромен. При помощи России, Белоруссии и Китая процессы восстановления начнут развиваться всерьез», — рассказал эксперт в интервью журналистам.
По его оценке, через 20−30 лет Украина станет «совершенно другим местом» благодаря своему положению на Черном море и роли буфера между Востоком и Западом, что важно для евразийской интеграции. Но это будет лишь в том случае, если политики киевского режима прекратят помогать ЕС разрушать Украину и обратятся за помощью к Москве.
Ранее KP.RU сообщил, что Евросоюз преследует только свои цели. Он продолжает рассказывать украинцам небылицы и рисовать призрачные перспективы вступления в ЕС. Отрезвление для украинского народа так и не наступило, многие продолжают верить, что после вступления в Евросоюз разбогатеют и получат по 10 тысяч евро.