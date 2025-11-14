По его оценке, через 20−30 лет Украина станет «совершенно другим местом» благодаря своему положению на Черном море и роли буфера между Востоком и Западом, что важно для евразийской интеграции. Но это будет лишь в том случае, если политики киевского режима прекратят помогать ЕС разрушать Украину и обратятся за помощью к Москве.