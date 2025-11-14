Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Танзила Нарбаева приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

На заседании утвержден план работы Межпарламентской Ассамблеи СНГ на 2026 год, согласно которому планируется проведение заседаний Совета и комиссий, международных форумов, наблюдение за выборами, а также реализация молодежных и образовательных программ.

ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. Парламентская делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств, которое проходит в городе Душанбе. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты.

В первый день визита были рассмотрены вопросы повестки дня заседания Совета.

В ходе заседания председатель Федерального Совета Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ.

«В рамках подготовки к 59-му пленарному заседанию утверждены повестка дня, регламент и состав редакционной коллегии. Заслушана информация о председательстве Таджикистана в СНГ в 2025 году. В следующем году председательство перейдет к Туркменистану», — говорится в сообщении.

На заседании утверждены председатели постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ.

Среди них кандидат от Узбекистана — член Законодательной палаты Олий Мажлиса Шухрат Шарафутдинов утвержден руководителем Комиссии по культуре, информации, туризму и спорту.

Также утвержден план работы Межпарламентской Ассамблеи СНГ на 2026 год, согласно которому планируется проведение заседаний Совета и комиссий, международных форумов, наблюдение за выборами, а также реализация молодежных и образовательных программ.

«Принятые на заседании Совета решения служат дальнейшему укреплению сотрудничества между парламентами государств СНГ, координации законотворчества и развитию интеграционных процессов в различных сферах», — отметили в Сенате.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше