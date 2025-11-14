Ричмонд
«Радиостанция судного дня» приостановила вещание из-за атаки БПЛА

Радиостанция УБВ-76, также известная как радиостанция «Судного дня», временно остановила вещание из-за удара беспилотника. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 эфир».

Сроки возобновления работы радиостанции неизвестны.

— Трансляции временно не будет. Проблема в отключении электроэнергии из-за попадания по подстанции БПЛА, — говорится в сообщении.

За ночь 14 ноября силы противовоздушной обороны ликвидировали над территорией России 216 беспилотников. 66 дронов уничтожили над территорией Краснодарского края, еще 45 — над Саратовской областью, 19 — над Республикой Крым. Также 59 БПЛА сбили над Черным морем.

В последнее время радиостанция повторяла сообщения из 2022 года — года, когда началась специальная военная операция на Украине. Причем многие повторяющиеся шифровки выходили в эфир в феврале того года — месяце начала специальной военной операции. Так, на прошлой неделе УВБ-76 передала сразу три слова, одним из которых является повторение лога о Крыме, датированного 2022 годом.

