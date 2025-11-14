Подросток из Башкирии угнал машину родственницы и разбил ее

В Бурзянском районе Башкирии местная жительница 42 лет обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего автомобиля «Черри Тигго». Как пояснила женщина, накануне к ней в гости пришел 17-летний племянник супруга. После совместного времяпрепровождения хозяйка дома уснула, а подросток воспользовался этим и забрал ключи от машины, оставленные на кухонной мебели. Затем он уехал на автомобиле в неизвестном направлении.