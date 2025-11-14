Ричмонд
Подросток из Башкирии угнал машину родственницы и разбил ее

Ночная поездка 17-летнего угонщика закончилась в кювете.

Источник: Комсомольская правда

В Бурзянском районе Башкирии местная жительница 42 лет обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего автомобиля «Черри Тигго». Как пояснила женщина, накануне к ней в гости пришел 17-летний племянник супруга. После совместного времяпрепровождения хозяйка дома уснула, а подросток воспользовался этим и забрал ключи от машины, оставленные на кухонной мебели. Затем он уехал на автомобиле в неизвестном направлении.

Сотрудники Госавтоинспекции с помощью специальных поисковых систем отследили путь движения автомобиля и вскоре обнаружили его в кювете. Иномарка имела механические повреждения, а водителя в салоне не оказалось.

В ходе оперативных мероприятий инспекторы ГАИ задержали молодого человека. Как выяснилось, он планировал отвезти свою знакомую в соседнее село, однако во время поездки уснул за рулем, что привело к аварии. Объяснить мотивы своего поступка задержанный не смог.

Дополнительно установлено, что подросток ранее уже привлекался к административной ответственности и состоял на профилактическом учете у правоохранителей.

— По факту угона транспортного средства решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о неправомерном завладении автомобилем. В настоящее время молодой человек находится в отделе полиции, а поврежденный автомобиль помещен на штрафстоянку, — добавили в пресс-службе ГАИ.

