Омский минстрой: строители сами готовы благоустраивать общественные пространства

В четверг, 13 ноября, прошло заседание областного архитектурно-градостроительного совета. По его итогам министр строительства Александр Рашко сообщил, что застройщики, выдвинувшие свои проекты на обсуждение, готовы создавать скверы рядом со зданиями, которые хотят возвести.
Рашко уточнил, что на заседании участники рассмотрели проекты гостинично-делового центра и современного банного комплекса.
"Оба проекта предполагают создание небольших скверов за пределами отведенных под застройку земельных участков. Такой подход к улучшению городской среды поощряет Виталий Павлович Хоценко, поэтому застройщики проявляют инициативу.
Современный гостинично-деловой комплекс запланирован в Больничном переулке на месте пустыря и стихийной парковки", — уточнил министр на своем Телеграм-канале.
По его словам, этот проект интересен тем, что создаст для омичей дополнительное место прогулок по примеру Камергерского переулка. Само здание спроектировано с подземной парковкой и эксплуатируемой крышей, имеющей дополнительное озеленение.
Кроме того, банный комплекс семейного типа другой инвестор готов построить на улице Конева. Рашко заверил, что необычное здание и сквер вокруг него должны стать новым местом досуга. Старт начала проектов строители запланировали на 2026 год.
