Главу киноклуба Ельцин Центра Шмырова оштрафовали

В августе Шмырова обвинили в дискредитации ВС РФ за посты в соцсетях от 2022 года. Первое судебное разбирательство прошло в сентябре — тоже без участия Шмырова. Тогда суд отказался штрафовать куратора киноклуба Ельцин Центра — протокол вернули в полицию. Позже материал вновь ушел в инстанцию.