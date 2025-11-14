Ричмонд
Главу киноклуба Ельцин Центра Шмырова оштрафовали

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга оштрафовал руководителя киноклуба Ельцин Центра Вячеслава Шмырова, обвиняемого в дискредитации ВС РФ. Он вновь не явился на процесс, передает корреспондент URA.RU.

Сотруднику ЕЦ вынесли наказание за посты 2022 года.

«Признать Вячеслава Шмырова виновным в совершении административного правонарушения. Назначить ему штраф в размере 45 тысяч рублей, который он должен оплатить в течение 60 дней со дня вступления решения в силу», — озвучила вердикт судья. Защита обжалует приговор.

По словам адвоката Георгия Краснова, Шмыров вину в инкриминируемом не признает. «Употребление данного слова (“война” — прим. ред.) не является правонарушением. Его используют военные корреспонденты газеты “Коммерсант” и российский президент Владимир Путин», —объяснил защитник.

В августе Шмырова обвинили в дискредитации ВС РФ за посты в соцсетях от 2022 года. Первое судебное разбирательство прошло в сентябре — тоже без участия Шмырова. Тогда суд отказался штрафовать куратора киноклуба Ельцин Центра — протокол вернули в полицию. Позже материал вновь ушел в инстанцию.