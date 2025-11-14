В Челябинской области из-за непогоды перекрыли участок трассы М5 для большегрузов

Дорогу перекрыли из-за гололеда.
В Челябинской области из-за гололеда закрыли участок трассы М5 для грузовиков и автобусов. Предварительно перекрытие действует до 12:00, уточнили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«В связи с неблагоприятными погодными условиями (образование зимней скользкости) на автодороге общего пользования федерального значения М-5 “Урал”, км 1799+000 — км 1548+545 с 10:00 14 ноября вводится временное ограничение движения для автобусов, маршрутных такси и грузовиков. Предварительное время окончания ограничения движения — 12:00», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В Упрдоре отметили, что время окончания ограничений движения может быть продлено, если продолжатся неблагоприятные метеоусловия. Ранее водителей предупреждали о том, что стоит быть предельно внимательными на федеральной трассе из-за непогоды.