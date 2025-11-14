Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти подписали указ о запрете распространения информации о БПЛА в Пермском крае

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о запрете распространения информации, касающейся результатов противодействия БПЛА. В СМИ и в интернете запрещено публиковать информацию, которая касается использования беспилотников на территории региона.

Не допускается распространение фото- и видеоматериалов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о запрете распространения информации, касающейся результатов противодействия БПЛА. В СМИ и в интернете запрещено публиковать информацию, которая касается использования беспилотников на территории региона.

«В частности, не допускается распространение фото- и видеоматериалов, которые позволяют установить тип беспилотников, их местоположение, места запуска и падения, траектории полетов, а также выявить места атак, факт поражения объектов и характер полученных повреждений. Кроме того, нельзя публиковать данные о расположении и использовании на территории края средств борьбы с беспилотниками, включая системы ПВО и РЭБ», — сказано в документе.

Исключение составляют сведения, которые официально размещены органами государственной власти и местного самоуправления. Ранее краевой краевой минтербез разъяснял цель введения запрета. Это нужно для того, чтобы обеспечить безопасность региона и защитить государственные интересы. В некоторых других субъектах РФ аналогичные ограничения уже действуют.

За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 11.9 Закона Пермского края 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Граждане могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 4 тысяч рублей, должностные лица — от 30 до 40 тысяч рублей, юридические лица — от 200 до 300 тысяч рублей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше