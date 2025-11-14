Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поддельное масло нашли в магазине популярной сети в Екатеринбурге

В Екатеринбурге обнаружили поддельное сливочное масло в магазине «Монетка» на Верх-Исетском бульваре. Россельхознадзор потребовал изъять товар, однако сведений о принятых мерах специалисты так и не получили, рассказали в пресс-службе ведомства.

Масло потребовали вернуть изготовителю.

В Екатеринбурге обнаружили поддельное сливочное масло в магазине «Монетка» на Верх-Исетском бульваре. Россельхознадзор потребовал изъять товар, однако сведений о принятых мерах специалисты так и не получили, рассказали в пресс-службе ведомства.

«23 октября в управление Россельхознадзора поступили результаты лабораторных исследований о выявленных нарушениях в партии масла сладко-сливочного несоленого “Традиционного” высшего сорта, произведенного ИП Файзуллиным С. А. из Пермского края. Так, установлен факт наличия в данном продукте жиров немолочного происхождения», — пояснили там.

Ведомство направило предписание владельцу торговой точки и изготовителю масла остановить оборот товара. При возврате товара поставщику необходимо было оформить и отправить Россельхознадзору до 27 октября транспортный ветеринарный сопроводительный документ, в котором указана причина возврата.

При этом на данный момент документация так и не поступила. Информация о нарушениях направлена в Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.